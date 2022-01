Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Roller entwendet

Pferdsdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit Dienstagabend bis Mittwochnachmittag einen Motorroller der Marke "Honda" aus einem Garten eines Hauses in der Langgasse in Pferdsdorf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell