Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

LPI Suhl (ots)

Mittwochabend nahmen rund 520 Personen an unangemelden Versammlungen im Zuständigkeitbereich der Landespolizeiinspektion Suhl teil. Es zogen in Floh-Seligenthal 54, in Schwarza 36, in Geisa 270 und in Eisfeld 150 Personen teilweise mit Trillerpfeifen, Kerzen, Lichterketten, Trommeln und Fackeln durch die Orte. In Schwallungen kamen ca. 17 Menschen zusammen. Die Versammlungen fanden in den Abendstunden zwischen 18:00 und 20:00 Uhr statt und lösten sich nach etwa einer Stunde auf. Die Polizei prüft gegenwärtig etwaige Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell