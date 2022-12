POL-IZ: 221221.3 Brunsbüttel: Ölverschmutzung im Hafenbereich löst Großeinsatz aus

Trennewurth (ots) - Am Montag um 15 Uhr meldete sich ein unbekannter Kontakt bei einem 69jährigen Trennewurther via Whats App. Es sei die Tochter, deren Handy kaputt sei, nun sei dies ihre neue Erreichbarkeit. Es folgte eine Geschichte über unbezahlte Rechnungen in Verbindung mit der Bitte, diese zu begleichen. Es gelang dem Betrüger, so eine Zahlung von 4926,52 Euro zu veranlassen, ehe der Geschädigte merkte, dass ...

