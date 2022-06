Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Bürogebäude + Verkehrsschilder umgerissen + Versuchter Einbruch in Supermarkt + Mit PKW-Tür zusammengestoßen + Ford touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Einbruch in Bürogebäude

Mit brachialer Gewalt brachen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, 29. Juni, mehrere Türen eines Gebäudes in der Straße Krummbogen auf, um in die dortigen Büroräume zu gelangen. Angestellte fanden die Räume gegen 7.30 Uhr im normalen Zustand vor, so dass die Ermittler davon ausgehen, dass die Diebe möglicherweise durch einen Zeugen gestört wurden und von ihrem Vorhaben abließen. Dennoch entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem sind verdächtige Personen zwischen Dienstag, 18.15 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr im Krummbogen aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 0621/4060

Marburg: Verkehrsschilder umgerissen

Zeugen beobachteten in den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 30. Juni, einen bislang unbekannten Mann, der in der Ernst-Giller-Straße vier Verkehrsschilder umriss. Im Anschluss an die Sachbeschädigung flüchtete er gegen 1.40 Uhr in unbekannte Richtung. Der etwa 180cm große Mann hatte dunkle Haare und trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle, kurze Hose. Nähere Beschreibungen liegen bislang nicht vor. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Marburger Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0621/4060.

Amöneburg: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Einen Schaden in bislang unbekannter Höhe richteten Diebe bei dem Versuch an, die Haupteingangstür des Edeka-Markts in der Straße Am Hollerborn aufzuschieben. Zwischen 19 Uhr am Dienstag, 28. Juni, und 6.30 Uhr am Mittwoch scheiterten sie jedoch an dem Versuch und hinterließen eine nun leicht schiefstehende Tür. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen an dem Supermarkt bemerkt haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Angelburg-Gönnern: Mit PKW-Tür zusammengestoßen

Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich letzte Woche Donnerstag, am 23. Juni, gegen 17.30 Uhr in der Schelde Lahn Straße ereignete: Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der Fahrer eines blauen Fiat hupend zwei in Richtung Lixfeld fahrende Radfahrer. Anschließend hielt der Autofahrer abrupt an und öffnete die PKW-Tür, ohne dabei auf den von hinten kommenden Verkehr zu achten. Einer der beiden Fahrradfahrer, ein 66-jähriger Herborner, kollidierte mit der Tür, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr davon, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950) bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Angaben bestätigen oder ergänzen?

Münchhausen: Ford touchiert

Auf dem Bahnhofsparkplatz in der Battenberger Straße kollidierte am Dienstag, 28. Juni, ein Unbekannter mit einem geparkten Ford. Dadurch entstanden zwischen 6.45 Uhr und 16 Uhr an den grauen Focus Schäden in Höhe von 1.000 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0621/4060).

