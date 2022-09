Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Diesel aus einem Fahrzeug abgepumpt

Freren (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag kam es in Freren in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Kraftstoffbehälter eines Mercedes GLC, welcher unter einem Carport stand. Die Täter entwendeten etwa 30 bis 40 Liter Diesel. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

