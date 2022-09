Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Röbel (ots)

Am 17.09.2022, gegen 23:19 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei bekannt, dass sich in der Mühlenstraße in Malchow ein Verkehrsunfall ereignet hätte, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt seien. Die Verkehrsunfallaufnahme ergab, dass die 22-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Volvo, auf regennasser, gepflasterter Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und letztlich mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW Mitsubishi kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug auf drei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben. An allen fünf beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Fahrzeug der Verursacherin und das erste verwickelte Fahrzeug waren so sehr beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Das Fahrzeug der Verursacherin wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Personen kamen nicht zu Schaden; an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell