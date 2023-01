Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: nach Auseinandersetzung in Gaststätte kollabiert 56-Jähriger

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Dienstag gegen 01.50 Uhr zu einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen aus, da dort eine Auseinandersetzung im Gange war. Als die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen eintrafen, befanden sich ein 30, ein 43 und ein 56 Jahre alter Mann im Eingangsbereich der Gaststätte, die aufeinander losgingen. Die drei Männer mussten von den Einsatzkräften getrennt werden. Der 30-jährige Gast wurde im weiteren Verlauf zu Boden gebracht und ihm mussten Handschließen angelegt werden, da er in Anwesenheit der Polizei erneut versuchte eine Auseinandersetzung mit dem 56-jährigen Wirt zu beginnen. Hierauf begab sich der 56-Jährige zurück in das Innere der Gaststätte, wo er plötzlich zusammenbrach. Die anwesenden Polizeibeamten begannen hierauf mit erste Hilfemaßnahmen, bis der angeforderte Notarzt und der Rettungsdienst vor Ort eintrafen. Der Wirt, bei dem ein lebensbedrohlicher Zustand festgestellt wurde, musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand des 56-Jährigen und der zuvor gemeldeten Auseinandersetzung besteht, steht derzeit noch nicht fest. Nach derzeitiger Ermittlungen soll der 30 Jahre alte Mann hauptsächlich an der Auseinandersetzung mit dem 56-Jährigen beteiligte gewesen sein. Er wurde vorläufig festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Gaststätte wurde im weiteren Verlauf geräumt und von einer Angestellten geschlossen. Die Polizei stellte den Schlüssel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

