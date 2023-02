Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Unterbränd

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fünf Verletzte nach Zusammenstoß (14.02.2023)

Bräunlingen (ots)

Einen Unfall mit fünf verletzten Personen verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 7 Uhr auf der Kreuzung der Kreisstraßen 5737 und K 5740. Ein 34-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr von Unterbränd in Richtung Mistelbrunn. Dabei stieß er mit einem Fiat Ducato zusammen, der von Eisenbach kommend in Richtung Bräunlingen unterwegs war. Der 35-jährige Fahrer des Fiat sowie drei Mitfahrer im Alter von 36 und 39 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen. Auch der Fahrer des VW Golf zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Alle Fahrzeuginsassen kamen in umliegende Krankenhäuser, die total beschädigten Autos holte ein Abschleppdienst ab. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 30.000 Euro. Auf der Ladefläche des Fiat befanden sich Baumaschinen und mehrere Kanister mit Kraftstoff, der in einem Wassergraben neben der Fahrbahn sickerte. Ein Mitarbieter der Umweltbehörde kam an die Unfallstelle und veranlasste, dass Helfer der Feuerwehr den Graben auspumpten und auf einer Länge von rund 50 Metern verseuchtes Erdreich abtrugen.

