Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Landesstraße 222/ Gottmadinger Straße an der Einmündung zur Friedhofstraße - Polizei sucht Zeugen (13.02.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagabend, gegen 19:20 Uhr, auf der Gottmadinger Straße an der Einmündung zur Friedhofstraße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer bog aus der Friedhofstraße kommend nach links auf die Gottmadinger Straße. Dabei streifte der Unbekannte einen auf der Gottmadinger Straße in Richtung Bundesstraße 34 fahrenden, vorfahrtsberechtigten Toyota einer 30-Jährigen. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Rielasingen fort. Bei dem flüchtigen Wagen soll e sich um einen silbernen oder grauen Opel gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell