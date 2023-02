Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zwei leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro bei Auffahrunfall (13.02.2023)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6158 zwischen Rickelshausen und Radolfzell sind am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 7 Uhr war eine 31-jährige Golf-Fahrerin auf der K 6158 von Rickelshausen in Richtung Radolfzell unterwegs. Aufgrund eines die Fahrbahn kreuzenden Rehs musste die junge Frau eine Vollbremsung machen um eine Kollision zu verhindern. Ein hinter ihr fahrender 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und prallte in das Heck des VWs. Durch den Aufprall erlitten beide Fahrer Verletzungen. Das Reh blieb unverletzt. Sowohl der Mercedes als auch der Golf waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

