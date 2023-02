Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Räuberische Erpressung auf dem Bismarcksteig - Polizei sucht Zeugen (13.02.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer räuberischen Erpressung die sich am Montagabend auf dem Bismarcksteig ereignet hat. Ein 57-jähriger Mann war gegen 19:45 Uhr auf dem Weg vom Petershauser Bahnhof in Richtung Goethestraße. Auf Höhe des Bismarcksteiges traf der Mann auf einen Unbekannten, der ihm unvermittelt an den in der Gesäßtasche befindlichen Geldbeutel fasste und die Herausgabe von Bargeld forderte. Nachdem sich der 57-Jährige zunächst weigerte, packte ihn der Täter mit beiden Händen am Kragen, woraufhin er der Forderung nachkam. Anschließend lief der unbekannte Täter in Richtung Steinstraße davon. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell