POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Zwei junge Männer nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen (13.02.2023)

Konstanz (ots)

Am Montagabend sind zwei junge Männer nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufscenter in der Bodanstraße vorläufig festgenommen worden. Gegen 19 Uhr beobachteten zwei Mitarbeiter eines Sportwarengeschäfts, wie ein Mann Waren im Wert von mehreren hundert Euro einsteckte und dann den Verkaufsraum verließ. Die beiden Angestellten verfolgten den 24 Jahre alten Tatverdächtigen und hinderten ihn daran, das Einkaufscenter mit den entwendeten Kleidungsstücken zu verlassen. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sowohl die beiden Mitarbeiter des Geschäfts als auch der 24-Jährige Verletzungen erlitten, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei nahm sowohl den 24-Jährigen vorläufig fest, als auch einen weiteren 20 Jahre jungen Mann, der versuchte während des Gerangels das Diebesgut an sich zu nehmen. Bei einer anschließend durch die Staatsanwaltschaft Konstanz beantragten und richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnungen der beiden Tatverdächtigen fanden die Beamten bei dem 24-Jährigen weiteres Diebesgut auf. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

