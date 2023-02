Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Durch gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit mehrere Ladendiebe geschnappt (11.02.2023)

Singen, Bietingen (ots)

Durch gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Schweizer Grenzwacht sind am Samstag in den frühen Abendstunden mehrere Ladendiebe festgenommen worden. Die vier tatverdächtigen Männer im Alter zwischen 27 und 35 Jahren begaben sich gegen 17:30 Uhr zunächst in einen Einkaufsmarkt auf der Straße "Zolltafel". Nachdem sie das Geschäft mehrfach betraten und zunächst nur kleinere Mengen kauften, zogen die Männer die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter des Marktes auf sich. Nachdem die Tatverdächtigen schließlich mit einer vollen Tasche aus dem Laden flüchteten, verfolgten sie die Angestellten auf den Parkplatz. Dort stiegen die Männer in einen roten Audi mit Schweizer Kennzeichen und fuhren davon. Die gerufene Polizei informierte daraufhin umgehend die Kollegen der Schweizer Grenzwacht, die den Wagen kurze Zeit später im Grenzbereich auf Schweizer Boden feststellten, die Insassen vorläufig festnahmen und am Grenzübergang Thayngen/Bietingen der Deutschen Polizei übergaben. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fanden die Beamten mehrere volle Einkaufstüten aus diversen Geschäften mit ebenfalls teilweise gestohlener Ware. Der Wert des Diebesguts dürfte im Bereich von insgesamt mehreren hundert Euro liegen. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde von den vier Tatverdächtigen, die kein Bargeld mitführten und alle keinen Wohnsitz in Deutschland haben, Zustellungsvollmachten erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell