POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Autofahrer prallt mit einem Sicherungsanhänger der Straßenmeisterei zusammen- 23.000 Euro Blechschaden

Sulz am Neckar (ots)

Rund 23.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf der Kreisstraße 5505 zwischen Sulz-Kastell und Vöhringen passiert ist. Ein 56-jähriger Fahrer eines Peugeot 206 war auf der K 5505 von Sulz-Kastell herkommend in Richtung Vöhringen-Wittershausen unterwegs. Gleichzeitig führte die Straßenmeisterei Rottweil in die gleiche Richtung entlang der Straße Baumschnittarbeiten durch. Am Ende der Arbeitsstelle war ein an einem Mannschaftswagen angebrachter Sicherungsanhänger abgestellt. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen erkannte der Peugeot-Fahrer dies aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät und konnte wegen Gegenverkehrs nicht mehr ausweichen. Der 56-Jährige prallte seitlich versetzt mit dem Sicherungsanhänger und im weiteren Verlauf noch mit dem Zugfahrzeug, Mercedes Sprinter, zusammen. Die Polizei schätzt den am Sprinter entstanden Schaden auf eine Höhe von etwa 10.000 Euro, am Anhänger auf rund 5.000 Euro und am total beschädigten Peugeot auf ungefähr 8.000 Euro.

