Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: 66-Jähriger erliegt seinen Verletzungen, 36-Jähriger demoliert Bankfiliale

Offenbach (ots)

Nachmeldungen Bereich Main-Kinzig

1. Nach Unfall: 66-Jähriger erliegt seinen Verletzungen - B 43a / Hanau

(lei) Der 66-jährige Rollerfahrer, der am Montag am Hanauer Kreuz verunfallte (wir berichteten), ist am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizeiautobahnstation Langenselbold mit. Der Mann war gestern Mittag im Kurvenbereich der Auffahrtsspur zur Bundesstraße 43a in Richtung Hanau-Hafen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, mit der Leitplanke kollidiert und in die Böschung geschleudert worden. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2. 36-Jähriger demoliert Bankfiliale - Langenselbold

(lei) Mit insgesamt elf eingeschlagenen Scheiben und einem Sachschaden von über 20.000 Euro bot sich den Bediensteten einer Bankfiliale in der Gelnhäuser Straße sowie den eingesetzten Polizeibeamten am Dienstagnachmittag ein Bild der Verwüstung. Verantwortlich hierfür soll ein 36 Jahre alter Mann sein, den die Beamten kurz nach dem offensichtlichen Gewaltausbruch vorläufig festnahmen. Der Mann aus Langenselbold hatte gegen 15 Uhr die Filiale betreten, um am dortigen Automat Geld abzuheben. Aus einem nicht näher bekannten Grund hatte er sich nach eigener Aussage dann wohl derart über den Abhebevorgang geärgert, dass er kurzerhand nahezu die komplette Verglasung der Fensterfront beschädigte, indem er die Scheiben mit Steinen bewarf. Dabei soll er zudem NS-Parolen artikuliert haben. Dies hatte zur Folge, dass sich neben den Bankangestellten noch weitere Anrufer am Notruf meldeten und sofort Polizisten nach dort ausrückten. Verletzt wurde bei dem Ausraster glücklicherweise niemand. Der 36-Jährige, der sich nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung verantworten muss, wurde anschließend einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

Offenbach, 05.04.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell