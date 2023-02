Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Autofahrerin fährt über Verkehrsinsel

Schramberg-Sulgen (ots)

Eine Autofahrerin ist am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Hörnlestraße über eine Verkehrsinsel gefahren und hat einen Blechschaden in Höhe von über 4.000 Euro verursacht. Eine 24-jährige Fahrerin eines Mercedes war auf der Hörnlestraße aus Richtung Eckenhofstraße herkommend unterwegs und überfuhr vermutlich aus Unachtsamkeit das auf einer Verkehrsinsel stehende Verkehrszeichen. Den am Mercedes entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf eine Höhe von rund 4.000 Euro und an dem Schild auf etwa 150 Euro.

