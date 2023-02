Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Raub auf Geschäft

Bad Segeberg (ots)

Gestern Abend (08.09.2023) ist es in der Straße "Am Rathaus" in Pinneberg zu einem Raub auf ein Geschäft für Smartphones nahe des Reformhauses gekommen.

Kurz von 19:00 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum und bedrohte den allein im Laden befindlichen Angestellten mit einem Messer zur Herausgabe der Tageseinnahmen und mehrerer Smartphones.

Der Täter floh mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und einer bislang unbekannten Zahl an Handys in unbekannte Richtung. Das Raubgut wurde zuvor in einem blauen Müllsack verstaut.

Der Unbekannte war ungefähr 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und schlank. Er war mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einer blauen Jeans, einer schwarzen Mütze, dunklen Handschuhen und weißen Turnschuhen von Nike bekleidet. Das Gesicht war hinter einer Sonnenbrille und einem schwarzen Mund-Nase-Schutz verborgen.

Der Mann hatte einen schwarzen bis fast bis zur Brust reichenden Vollbart und sprach gebrochen Deutsch.

Ein möglicher Zeuge betrat kurz darauf das Geschäft und fragte den Angestellten, ob alles in Ordnung sei.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg suchen sowohl diese als auch mögliche weitere Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung und Identität des Unbekannten unter 04101 2020.

