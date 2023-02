Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Einbruch in Imbiss

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, den 08.02.2023, ist es in der Bahnhofstraße in Halstenbek zum Einbruch in einen Imbiss am Bahnhof gekommen.

Eine Videokamera zeichnete um 05:20 Uhr eine mit einer Sturmhaube maskierte Person auf, die gewaltsam in das Gebäude eindrang und Bargeld entwendete.

Es dürfte sich um einen auffallend kleinen Mann gehandelt haben, der eine gelb-schwarze Jacke, eine schwarze Sturmhaube und eine Stirnlampe trug.

Hinweise nimmt die Pinneberger Kriminalpolizei unter 04101 2020 entgegen.

