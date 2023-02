Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Aluminium gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in der Margarete-Steif-Straße in Henstedt-Ulzburg zum Diebstahl von circa zwei Tonnen Aluminiumresten von dem Gelände eines Metallwarenherstellers gekommen.

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag (05.02.2023) Zugang zu dem Firmengelände und transportierten die Stanzabfälle aus Aluminium ab.

Der Wert des Diebesgutes dürfte nach einer ersten Schätzung im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Für den Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein.

Entsprechend bittet die Kriminalpolizei Norderstedt unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell