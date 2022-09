Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Süsel

Vermeintliches Diebesgut aufgefunden - Eigentümer gesucht

Lübeck (ots)

Am Freitag (23.09.2022) wurden von einer Spaziergängerin in der Feldmark nähe Ekelsdorf bei Süsel einige abgestellte Müllsäcke entdeckt. Gefüllt waren diese mit diversen Elektrokleinstartikeln sowie unterschiedlichen Kabeln. Weil auch neuwertige Produkte darunter waren, ist nicht ausgeschlossen, dass es sich dabei um Diebesgut handeln könnte.

Wer vermisst also Kabel, Kabelkanäle, teils neuwertig, teils älter? Wie zum Beispiel das Bedienelement einer Türklingel und Lampentransformatoren? Insbesondere eine Arbeitslampe und eine Gürteltasche dürften dem ehemaligen Besitzer bekannt sein. Bislang konnten die Gegenstände noch keiner Straftat zugeordnet werden. Wer also Hinweise auf den letzten Besitzer der genannten Gegenstände geben kann, aber auch der Eigentümer selbst, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Süsel unter der Rufnummer 04524 - 7309910 oder per mail unter suesel.pst@polizei.landsh.de zu melden.

