Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck - St. Gertrud

Verkehrserziehung durch die Polizei in den Herbstferien

Lübeck (ots)

Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck bietet in den kommenden Herbstferien die bei den Kindern beliebte Ferien-Verkehrserziehungsaktion an.

Die Aktion richtet sich an Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren. Ziel ist es, die Verkehrskompetenz der Kinder als Fußgänger und Fahrradfahrende zu steigern.

An insgesamt zwölf Terminen wird den teilnehmenden Kindern durch die Präventionsbeamtinnen und Präventionsbeamten das richtige Verhalten im Straßenverkehr in Theorie und Praxis nähergebracht. Hierzu werden insgesamt sechs gleiche und nicht aufeinander aufbauende Übungseinheiten an folgenden Tagen angeboten:

Dienstag, 11.10.,

Mittwoch, 12.10.,

Donnerstag, 13.10.,

Dienstag, den 18.10.,

Mittwoch, 19.10. und

Donnerstag, 20.10.2022

Die Kurse finden jeweils von 09.30 - 11.00 Uhr bzw. von 11.30 - 13.00 Uhr in der Jugendverkehrsschule am Meesenplatz (Meesenring 7) statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter der Rufnummer 0451 131-0 für den jeweilig gewünschten Tag erfolgen. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei.

Aus Hygieneschutzgründen sollten die Kinder möglichst ihr eigenes Fahrrad und einen passenden Helm mitbringen sowie eine geeignete Schutzmaske vorhalten. Die Begleitung durch Eltern ist ausdrücklich erwünscht.

Im Anschluss an die Teilnahme werden allen Anwesenden zudem zwei aufeinander aufbauende Übungskataloge für motorisches Radfahren überreicht.

Diese Initiative wird unterstützt vom Rotary Club "Lübeck - Burgtor".

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell