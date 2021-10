Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vandalismus durch Sachbeschädigung und Diebstahl

Altrip (ots)

Am Samstag, 16.10.2021, gegen 11.00 Uhr wurden von der protestantischen Kirchengemeinde in der Ludwigstraße Vandalismusschäden gemeldet. Dort kam es, vermutlich in der Nacht zuvor, zum Diebstahl und Verwüstungen von mehreren Dekorationsgegenständen der dortigen Kindertagesstätte und des Pfarrheimes. Durch die unbekannten Täter wurde auch ein Fahrrad mutwillig zerstört und etliches an Müll und Unrat zurückgelassen. Durch Getränke wurde zudem die Außenwand des Pfarrheims beschädigt. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden Baustellenbeleuchtungen aufgefunden, die vermutlich von einer Baustelle an anderer Örtlichkeit entwendet wurden. Verdächtige Wahrnehmungen oder Täterhinweise bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell