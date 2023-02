POL-SE: Wedel - Zeugen nach Körperverletzung gesucht - Korrektur

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagvormittag, den 07.02.2023, ist es in der Straße "Am Fliederbusch" in Elmshorn zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem die Täter durch eine nach Hause kommende Bewohnerin gestört wurden und trotz großangelegter Fahndung entkamen. Um 12:23 Uhr kam die Elmshornerin nach Hause und bemerkte drei Männer, die aus dem Haus in Richtung "An der Bahn" davonliefen. Das Haus war ...

mehr