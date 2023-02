Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Fahndung nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagvormittag, den 07.02.2023, ist es in der Straße "Am Fliederbusch" in Elmshorn zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem die Täter durch eine nach Hause kommende Bewohnerin gestört wurden und trotz großangelegter Fahndung entkamen.

Um 12:23 Uhr kam die Elmshornerin nach Hause und bemerkte drei Männer, die aus dem Haus in Richtung "An der Bahn" davonliefen.

Das Haus war offensichtlich durchsucht worden. Es fehlte Schmuck und Bargeld.

Im Rahmen der Fahndung bemerkte eine Streife wenig später drei auf die Täterbeschreibung passende Männer im Steindammpark, denen allerdings die Flucht über den Tarasconer Weg bzw. über den Bahndamm gelang.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen, Diensthunden und einem Hubschrauber der Bundespolizei wurde am Nachmittag ergebnislos eingestellt.

Der Bahnverkehr wurde währenddessen für eine Stunde gesperrt.

Einsatzkräfte fanden nahe der Gleise einen Schuh auf, der von einem der Flüchtigen stammen könnte.

Es soll sich um männliche Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gehandelt haben. Sie waren zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und hatten schwarze nackenlange Haare.

Ein Flüchtiger trug eine dunkelgrüne halblange Jacke, die beiden anderen waren mit dunklen halblangen Jacken bekleidet. Alle drei hatten dunkle Hosen an.

Die Einbruchsermittler der Pinneberger Kriminalpolizei suchen Zeugen, die weitere Angabe zur Fluchtrichtung der Unbekannten und möglicherweise verwendeten Fahrzeugen machen können.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

