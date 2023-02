POL-SE: BAB 23 - Ladungssicherung ist wichtig

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagnachmittag, den 05.02.2023, soll es in der Haseldorfer Hauptstraße zu einer möglichen Raubtat gekommen sein. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sollen drei Jugendliche einen 11-Jährigen um 15:18 Uhr in der Hauptstraße in Höhe der Bushaltestelle am Schlosspark angesprochen und Geld und Handy gefordert haben. Der Junge wandte ...

mehr