Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (06.01.2023) und am Samstag (07.01.2023) zwei 22 und 27 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen mit Rauschgift gehandelt zu haben. Polizeibeamte überprüften am Freitagabend gegen 23.30 Uhr eine Bar an der Hauptstätter Straße. Bei der Durchsuchung eines 27-Jährigen fanden die Beamten mehrere Verkaufseinheiten mutmaßliches Kokain und beschlagnahmten es. Beschäftigte einer benachbarten Bar an der Hauptstätter Straße alarmierten am Samstagabend gegen 20.45 Uhr die Polizei wegen Streitigkeiten unter Gästen. Bei den Ermittlungen zum Hergang der Streitigkeiten warf ein Beteiligter 22-jähriger eine Zigarettenschachtel auf den Boden. Darin fanden die Beamten mehrere Verkaufseinheiten Marihuana und mehrere vermutliche Ecstasytabletten. Der Tatverdächtige leistete gegen die Festnahme erheblichen Widerstand und bespuckte die Beamten. Die beiden gambischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der in beiden Fällen Haftbefehle erließ und diese in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell