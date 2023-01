Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kinder hantieren mit Pistole und lösen Polizeieinsatz aus

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren haben am Dienstagmorgen (10.01.2023) am Kleinen Schlossplatz mit einer Pistole hantiert und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 61 Jahre alter Zeuge beobachtete die Jungen gegen 08.40 Uhr, wie sie mit einer Pistole hantierten und schließlich über die Königstraße in Richtung Hauptbahnhof liefen. Alarmierte Polizeibeamte trafen die Drei auf Höhe der Theaterpassage an und kontrollierten sie. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe um eine Spielzeugpistole handelte. Die Schüler waren für ein Schulprojekt in der Innenstadt unterwegs und wollten ein Video zum Thema "Gewalt mit Waffen" drehen, welches sie sich selbst ausgedacht hatten. Mit den Jugendlichen führten die Beamten schließlich ein sensibilisierendes Gespräch und übergaben sie den Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell