Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Beschädigte Gasleitung sorgte für größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

++ Beschädigte Gasleitung sorgte für größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, sorgte eine beschädigte Gasleitung für einen größeren Einsatz in der Straße Am Hochzeitswald. Ein Anwohner meldete Gasgeruch. In diesem Zuge mussten drei Häuser evakuiert werden. Die umliegenden Anwohnenden zeigten sich hilfsbereit und nahmen ihre Nachbarn auf. Die alarmierten Feuerwehren aus Osterholz-Scharmbeck und Pennigbüttel stellten fest, dass tatsächlich Gas austrat. Ihnen gelang es, den Gasaustritt zu stoppen. Im weiteren Verlauf wurde die unter der Erde liegende, betroffene Gasleitung freigelegt und durch die Stadtwerke Osterholz gesichert. Nach insgesamt zwei Stunden konnten die betroffenen Anwohnenden dann wieder in ihre Häuser zurück. Verletzt wurde niemand. Woher die Beschädigungen der Gasleitung herrühren ist bisher unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell