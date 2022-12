Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbrüche - Zeugen gesucht ++ Täter öffnen Zigarettenautomaten ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Supermarkt - Tabakwaren gestohlen ++

Verden. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen kam es zum in einen Supermarkt in der Artilleriestraße. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Schiebetür zum Eingangsbereich und betraten so das Gebäude. Im weiteren Verlauf entwendeten sie Tabakwaren aus dem Supermarkt und flüchteten unbekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen an die Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Einbruch in Wohnhaus: Täter stehlen Schmuck und Bargeld ++

Langwedel. Zwischen Donnerstagmorgen und Donnerstagnachmittag brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Richtweg ein. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster und drangen durch dieses in das Wohnhaus ein. Im weiteren Verlauf betraten und durchsuchten die Täter die Innenräume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Abschließend flüchteten die Täter unerkannt. Möglicherweise handelt es sich bei einem Täter um eine dunkel gekleidete Person, die mit einem dunklen Fahrzeug unterwegs war. Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen, die Hinweise und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Person geben können. Diese werden gebeten, Hinweise unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Einstieg über Wintergarten ++

Verden. In der Straße Radeland kam es am Donnerstag, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Um in das Wohnhaus zu gelangen, kletterten die Täter ersten Informationen zufolge zunächst auf das Dach des Wintergartens und öffneten gewaltsam ein Fenster zum Obergeschoss. Durch dieses betraten die Täter die Innenräume und durchsuchten diese. Die Täter flüchteten schließlich unerkannt. Ob die Täter Beute machten, ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ In Wohnhaus eingebrochen ++

Achim. Am Donnerstag, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein, das in der Straße Corporalsdeich liegt. Um in das Gebäude zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam eine Tür. Anschließend betraten und durchsuchten die Täter die Innenräume. Gestohlen wurde ersten Informationen zufolge jedoch nichts - ohne Beute flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise oder verdächtigte Beobachtungen nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Täter öffnen Zigarettenautomaten ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen öffneten bisher unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten, der in der Straße Am Rodelande aufgestellt war. Aus diesem entwendeten sie Bargeld und Tabakwaren, bevor sie sich unerkannt entfernten. Zeugen werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen bei dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ 31-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Hambergen. Am Donnerstagvormittag kam es auf der Bremer Straße (B 74) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 31 Jahre alte Skoda-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 56 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war auf der B 74 in Richtung Hambergen - Zentrum unterwegs. An der Einmündung zur Straße Am Walde hielt sie, um nach links abzubiegen. Dies bemerkte ersten Informationen zufolge die Skoda-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Heck des Mercedes auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden, der sich insgesamt auf über 20.000 EUR beläuft. Der Skoda war infolgedessen nicht mehr fahrbereit.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Worpswede. Am Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf der Waakhauser Straße (K 11) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 22 Jahre alte Seat-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Seat-Fahrerin war auf der K 11 in Richtung Worpswede - Zentrum unterwegs. Dass die vor ihr fahrende 53 Jahre alte Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte die Seat-Fahrerin ersten Informationen zufolge zu spät und fuhr auf das Heck des Mercedes auf. Die Seat-Fahrerin wurde infolgedessen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf über 10.000 EUR beläuft. Der Seat war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

