Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Brand ++

Landkreis Verden (ots)

++ Brand ++ Dörverden. Am frühen Montagmorgen kam es in einem Wohnhaus in der Verdener Straße zu einem Brand. Ersten Informationen zufolge begann ein Korb im Wohnzimmer zu rauchen, wobei die Brandursache bisher ungeklärt ist. Die Bewohner des Hauses bemerkten dies und setzten den Notruf ab. Die Feuerwehren aus Wahnebergen und Hülsen waren vor Ort und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern nun an.

