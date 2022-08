Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Bürgerzentrum - 18-jähriger Einbrecher versucht zu flüchten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (30.08., 04.30 Uhr) wurden Zeugen auf einen Einbruch am Bürgerzentrum am Spiekergarten aufmerksam. An dem Gebäude stellten die Polizisten eine Scheibe eingeschlagene Scheibe fest. Noch während das Objekt umstellt worden ist, versuchte ein Mann aus diesem zu flüchten. Nach ein paar Metern wurde der Einbrecher durch die Polizisten gestellt und vorläufig festgenommen.

Es handelt sich bei dem Mann um einen 18-jährigen Gütersloher. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat dieser die Scheibe des Bürgerzentrums eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Aus diesem flüchtete er ohne Beute.

Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde der Gütersloher nach Hause entlassen. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

