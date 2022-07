Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahranfänger verunfallt im Dorfteich

Ratzeburg (ots)

18. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.07.2022 - Stubben

Am Samstag (16. Juli 2022) kam es gegen 03:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße in Stubben.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Kreis Stormarn mit einem Opel Meriva die L296 aus Eichede kommend in Richtung Groß Boden. In der Ortschaft Stubben verlor der 18- Jährige in Höhe des Schmachthagener Weges die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Dorfteich. Der Fahranfänger und seine beiden Mitfahrer (18 und 19 Jahre) konnten unverletzt das Fahrzeug verlassen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen vorläufigen Wert von 0,89 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Der Fahranfänger wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell