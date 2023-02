Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Fußgängerin nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 08.02.2023, ist es an der Kreuzung Heidbergstraße/Rathausallee in Norderstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein abbiegender Pkw eine Passantin erfasst hat. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 61-Jähriger um 12:35 Uhr die Heidbergstraße aus Richtung Rudolf-Schülke-Straße kommend und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts in die Rathausallee abzubiegen.

Nachdem die Ampel grün anzeigte, fuhr der VW Touran an und erfasste die von links kommende Fußgängerin, die trotz Rotlicht die Fahrbahn der Rathausallee gequert haben soll.

Die 65-Jährige wurde schwer verletzt. Nach erster Einschätzung besteht Lebensgefahr.

Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die beiden Beteiligten kommen aus Norderstedt.

Eine Streife des Polizeireviers Norderstedt nahm einen Verkehrsunfall auf.

