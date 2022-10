Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit falschen Kennzeichen, ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Schmalkalden

Am Freitagabend achtete ein 43jähriger in Schmalkalden zunächst nicht auf seinen Hund, so dass ein Unbeteiligter gebissen wurde. Daran schlossen sich am Samstagvormittag weitere polizeiliche Ermittlungen beim Hundehalter an. Als die Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift klingelten, wurde zunächst nicht geöffnet. Kurz darauf kam aber der Hundehalter mit einem Pkw VW Golf vorgefahren. Da aus vorangegangenen polizeilichen Einsätzen bereits bekannt war, dass der 43jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde nun genauer hingeschaut. Dabei stellten die Kollegen weiterhin fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war und die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem VW, sondern ursprünglich für einen Renault ausgegeben waren. Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

