Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/ Lkr. Rottweil) Streifvorgang beim Überholen - 4.000 Euro Blechschaden

Lauterbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Albert-Gold-Straße ereignet hat, ist ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden. Eine 21-jährige Frau fuhr mit einem VW Beetle auf der Albert-Gold-Straße in Richtung Hölzle. Hierbei überholte die junge Frau eine vor ihr fahrende 85 Jahre alte Renault-Clio-Fahrerin. Beim Überholvorgang kam es zu einem Streifvorgang der beiden Wagen. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Schaden auf etwa 2.500 Euro und am Renault auf rund 1.500 Euro.

