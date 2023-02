Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rund 15.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall (13.02.2023

St. Georgen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montag gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 33, Höhe Einmündung zur Hans-Thoma-Straße, passiert ist. Ein 70-jähriger VW Caddy-Fahrer fuhr in Richtung Villingen und bremste verkehrsbedingt. Ein hinter dem VW fahrender 63-Jähriger mit einem Suzuki Swift erkannte dies zu spät und fuhr in das Heck des Caddy. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 7.500 Euro.

