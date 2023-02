Donaueschingen (ots) - Am Montag im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Arnold-Schönberg-Ring" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude, wo sie sämtliche Räume durchwühlten. Über mögliches Diebesgut konnten die Bewohner noch keine Angaben machen. Personen, die im ...

