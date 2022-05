Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim, Zeugenaufruf

Heidelberg-Bergheim (ots)

19-jähriger Heranwachsender wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eines 23-jährigen Mannes in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht Heidelberg ein Haftbefehl gegen einen 19-jährigen albanischen Staatsangehörigen erlassen.

Der Beschuldigte steht im dringenden Verdacht, am Nachmittag des Donnerstags, des 18.05.2022, gegen 17 Uhr in Heidelberg-Bergheim in der Nähe der Stadtbücherei in der Poststraße einen faustgroßen Stein aufgehoben und gegen den Kopf eines 23-jährigen Mannes geworfen zu haben. Dieser wurde dadurch erheblich am Kopf verletzt und musste in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden. Von dort konnte er zwischenzeitlich wieder entlassen werden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Dem Vorfall ging nach derzeitigem Ermittlungsstand unmittelbar zuvor eine Auseinandersetzung im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Stadtbücherei" in der Kurfürsten-Anlage voraus. Dort soll der Verdächtige mit mehreren Personen aus der Gruppe des später mit dem Stein Verletzten in Streit geraten sein und einem 20-Jährigen einen Schlag mit der Faust gegen die linke Gesichtshälfte versetzt haben. Noch am selben Tag wurde der 19-jährige Tatverdächtige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung (mittels des Steins), der weiteren vorsätzlichen Körperverletzung (durch den Faustschlag) und der Beleidigung, auf Grund bestehender Fluchtgefahr erließ. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des zuständigen Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Die Polizei sucht insbesondere eine Zeugin, die zu Beginn der Auseinandersetzungen an der Straßenbahnhaltestelle "Stadtbücherei" versucht haben soll, zwischen den Kontrahenten zu vermitteln.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

