POL-BOR: Ahaus - Einbrecher im städtischen Bauhof

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Adenauerring; Tatzeit: zwischen 08.02.2023, 18.45 Uhr, und 09.02.2023, 06.55 Uhr;

Auf Werkzeuge vorwiegend des Herstellers Stihl hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in Ahaus abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, drangen die Einbrecher zwischen Mittwoch, 18.45 Uhr, und Donnerstag, 06.55 Uhr, gewaltsam in das Gebäude des städtischen Bauhofs am Adenauerring ein. In dem Gebäude brachen die Täter mehrere Zwischentüren auf und öffneten Schränke und Schubladen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

