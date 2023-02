Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Elektroscooterfahrer von Auto erfasst

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Kreisstraße 16 / Köckelwick; Unfallzeit: 08.02.2023, 14.45 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein 93-jähriger Vredener bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Vreden erlitten. Der Fahrer eines elektronischen Seniorenmobils wollte gegen 14.45 Uhr die Kreisstraße 16 in der Bauerschaft Köckelwick in Richtung Ellewick queren und hatte dabei nicht auf den vorfahrtberechtigten Fahrzeugverkehr geachtet. Die tiefstehende Sonne könnte eine Erklärung dafür sein. Es kam zur Kollision mit dem von links kommenden Wagen einer 28 Jahre alten Vredenerin. Diese hatte die Kreisstraße 16 aus Richtung Ammeloe kommend in Richtung Vreden befahren. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (db)

