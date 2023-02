Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Täter hatte leichtes Spiel

Ermittlungen erfolgreich

Legden (ots)

Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ahaus und des Bezirksdienstes Legden führten nun zum Erfolg. Im Januar dieses Jahres kam es im Dorfbereich Legden, insbesondere zu Nachtzeiten, zu Diebstählen aus PKWs und einem Diebstahl aus einer Wohnung. Eine Tat wurde von einer Überwachungskamera festgehalten. So gab es eine Täterbeschreibung. Diese ließ den Schluss zu, dass der Unbekannte mutmaßlich auch für eine weitere Tat verantwortlich ist. Als schließlich eine Person mit dem Aussehen des videografierten Mannes an dem Büro des Bezirksdienstbeamten vorbeilief, nahmen die Ermittlungen Fahrt auf. Zunächst war der Tatverdächtige wenig auskunftsfreudig. Als Beamte ihn an seiner Wohnanschrift aufsuchten, erhärtete sich der Verdacht: Die Kleidung verriet ihn. Schlussendlich gab der 35-jährige in Legden lebende Mann einen versuchten sowie einen vollendeten Einbruch in ein Wohnhaus zu. Er habe auch in Autos nach Sachen gesucht, die er nutzen könne, schilderte der Geständige. Dazu gab er an, dass in Legden viele Autos unverschlossen vor den Häusern stehen würden.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ahaus dauern an.

An dieser Stelle warnt die Polizei: Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge, Häuser und Wohnungen. Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen. Ein Auto ist kein Tresor. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell