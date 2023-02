POL-BOR: Borken - Sachschaden an zwei Pkw

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Am Busskolk; Tatzeit: zwischen 07.02.2023, 19.30 Uhr, und 08.02.2023, 06.15 Uhr; In die Verwaltungsräume einer Firma eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt-Mussum. Um in das Gebäude an der Straße Am Busskolk zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher den Tatort ohne ...

