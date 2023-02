Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Eine Schwerverletze bei Verkehrsunfall

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Bocholter Straße / Im Harberding; Unfallzeit: 07.02.2023, 13.05 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitt eine 61 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Rhede. Ein 21-Jähriger hatte die Bocholter Straße gegen 13.05 Uhr in Fahrtrichtung Rhede befahren. Dabei übersah der Bocholter den ihm vorausfahrenden Pkw eines 59 Jahre alten Rheders. Dieser bremste auf Höhe der Straße Im Haberding ab, um links abzubiegen. Der Bocholter fuhr ihm daraufhin ungebremst auf. Durch den Zusammenprall geriet der Wagen des 59-Jährigen in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen der 61-Jährigen aus Rhede zusammen. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, ebenso den leicht verletzten Fahrer aus Rhede sowie vorsorglich den 21-Jährigen. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell