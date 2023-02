Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Wüllener Straße; Tatzeit: 07.02.2023, 16.25 Uhr; Zivilcourage zweier Passanten hat am Dienstagnachmittag die Weiterfahrt einer Angetrunkenen in Ahaus verhindert. Die 56-Jährige war mit ihrem Wagen zu einem Supermarkt an der Wüllener Straße gefahren, berichtete ein Zeuge. In dem Geschäft kaufte die augenscheinlich betrunkene Frau Wein. Dieses Getränk hatte sie auch vor Antritt der Fahrt ...

mehr