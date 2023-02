Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Beim Abbiegen Fahrradfahrerin angefahren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Bahnhofstraße/Ausbachstraße; Unfallzeit: 07.02.2023, 13.20 Uhr;

Mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus ging es für eine 34-Jährige nach einem Verkehrsunfall in Vreden. Die Radfahrerin war stadteinwärts auf der Bahnhofstraße unterwegs, als der Wagen eines 39 Jahre alten Vredeners ihren Weg querte. Die Fahrzeuge stießen zusammen, in dessen Folge die Zweiradfahrerin stürzte. Der Autofahrer hatte von der Bahnhofstraße nach links in die Ausbachstraße abbiegen wollen und dabei die entgegenkommende Vredenerin übersehen. Die tiefstehende Sonne habe die Sicht behindert, gab der Autofahrer an. (db)

