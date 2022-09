Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aller guten Dinge sind Drei

Sömmerda (ots)

Am 02.09.2022 wurden gleich drei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Zunächst konnte in den frühen Morgenstunden in Sömmerda, Rohrborner Weg eine 34-Jährige Frau festgestellt werden, welche mit einem unversicherten E-Scooter unterwegs war. Eine Atemalkohol- sowie Drogenkontrolle verlief negativ.

Im weiteren Tagesverlauf fuhr in Alperstedt im Bereich der Grammemühle ein männlicher Simson-Fahrer vor der Polizei davon. Dieser fuhr querfeldein über Wiesen, Äcker, Feldwege und Straßen. Am Fahrzeug war ein blaues, aus dem Vorjahr stammendes, Versicherungskennzeichen angebracht. Mehrere, sich im Umfeld befindliche, Streifenwagen konnten zusammengeführt werden und den Mopedfahrer schließlich ausfindig machen. Der 27-Jährige räumte die Tat ein. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte dieser vorweisen. Zu einer Gefährdung anderen Verkehrsteilnehmer kam es während der Verfolgung glücklicherweise nicht. Der junge Mann muss sich nun wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechtfertigen.

Am späten Nachmittag wurde auf dem Wirtschaftsweg zwischen der Erfurter Höhe und der Rohrborner Chaussee in Sömmerda ein Rollerfahrer ohne Helm und fehlendem Kennzeichen durch Polizeibeamte angehalten. Es stellte sich heraus, dass dieser an Kleinkrafträdern "schraubt" und eine Probefahrt machen wollte. Das man hierfür dennoch einen Versicherungsschutz benötigt war dem 25-Jährigen bekannt. Dem Fahrzeugführer war sicher ebenfalls bewusst, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. chbe

