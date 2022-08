POL-Bremerhaven: Unbekannter zerkratzt Autos im Park - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von Unfallflucht und bittet um Hinweise. Am Sonnabend, 20. August, hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Lotjeweg in Bremerhaven-Lehe vermutlich im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Fahrzeug beschädigt. Danach entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen auf ca. ...

