Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Passanten greifen beherzt ein

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße; Tatzeit: 07.02.2023, 16.25 Uhr;

Zivilcourage zweier Passanten hat am Dienstagnachmittag die Weiterfahrt einer Angetrunkenen in Ahaus verhindert. Die 56-Jährige war mit ihrem Wagen zu einem Supermarkt an der Wüllener Straße gefahren, berichtete ein Zeuge. In dem Geschäft kaufte die augenscheinlich betrunkene Frau Wein. Dieses Getränk hatte sie auch vor Antritt der Fahrt konsumiert, erklärte sie später den alarmierten Polizisten. Zeugen hatten die Weiterfahrt verhindert indem sie den Autoschlüssel an sich nahmen und die Beamten informiert. Im Auto sitzend trafen die Einsatzkräfte die Frau an. Sie nahmen bei ihr Alkoholgeruch, eine verwaschene Sprache und einen schwankender Gang wahr. Es ging zur Blutentnahme, ohne einen vorherigen Alkoholtest. Diesen konnte die Angetrunkene nicht durchführen. Die Beamten forderten zudem den Rettungsdienst an: Anlass war eine Verletzungen älteren Ursprungs. Die Wunde sei das Resultat eines häuslichen Unfalls, so die 56-Jährige. Den Führerschein stellten die Beamten sicher, sie untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

