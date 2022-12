Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (13.12.2022) in Wohnungen an der Reichenberger Straße und am Dahlienweg eingebrochen.

An der Reichenberger Straße hebelten die Täter zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr die Kellertür eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich so Zugang. In der Wohnung durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Am Dahlienweg versuchten sich die Täter gegen 17.50 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Eine Nachbarin hörte ein Klirrgeräusch und alarmierte die Polizei, die allerdings keine Täter antraf. Nach bisherigem Kenntnisstand gelang es den Einbrechern nicht, dass Wohnhaus zu betreten. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

