Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kindertagesstätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/ -Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (13.12.2022) in Kindertagesstätten an der Ottostraße und am Tulpenapfelweg eingebrochen. Die Täter hebelten in der Ottostraße zwischen 18.00 Uhr und 07.40 Uhr die Hintertür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort brachen sie Schließfächer auf und flüchteten ohne Beute. Im Tulpenapfelweg hebelten Unbekannte zwischen 19.00 Uhr und 07.45 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Büro der Kindertagesstätte. Sie brachen Schränke auf, durchwühlten sie und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer aufgebrochenen Geldkassette. Zeugen im Fall Ottostraße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden. Zeugen im Fall Tulpenapfelweg werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

